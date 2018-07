Marco Polo Del Nero se garante na FPF de olho na CBF

SÃO PAULO - Marco Polo Del Nero será reeleito nesta segunda-feira, presidente da Federação Paulista de Futebol com mandato até o fim de 2018. Candidato único, ele será mantido no cargo por aclamação pelos clubes das Série A-1, A-2 e A-3 do Campeonato Paulista, Segunda Divisão e Ligas, e sairá ainda mais fortalecido para disputar, possivelmente em abril, a presidência da CBF.

A estratégia do cartola é garantir mais um mandato à frente da FPF agora para depois se dedicar quase exclusivamente ao pleito da CBF – que promete ser bastante acirrado – e suceder José Maria Marin a partir de 2015. Caso Del Nero seja eleito presidente da CBF, já está definido que o seu vice e aliado, Reinaldo Carneiro Bastos, passará a comandar a FPF.

O cartola é acusado de ter antecipado a eleição, que normalmente ocorre em fevereiro ou março, só para minar seus opositores. No último dia 6, Del Nero convocou a eleição já para o dia 20. “Estávamos começando a nos articular para lançar a chapa de oposição no mês que vem, mas fomos pegos de surpresa. O edital foi lançado na calada da noite”, acusa Paulo Garcia, conselheiro do Corinthians.

“O cidadão que deu esta declaração está mal informado”, rebate Del Nero. “A eleição na Federação segue o que determina o estatuto da entidade e, portanto, não foi antecipada.”

Com dificuldades para tirar do poder o grupo liderado por Andrés Sanchez e Mário Gobbi no Corinthians, Garcia ensaiava disputar a eleição na Federação para tentar fortalecer a sua chapa dentro do Parque São Jorge. Filho de Damião Garcia, patrocinador do Corinthians nos anos 80 e 90 e ex-presidente do Noroeste, ele esperava contar com a influência do pai para arrebatar votos dos clubes do Interior. A estratégia, no entanto, naufragou e Garcia agora vai centrar forças na eleição do Corinthians. Ainda não está definido se será candidato ou apoiará algum colega opositor.

Del Nero está à frente da FPF desde agosto de 2003, após a renúncia de Eduardo José Farah, que comandou a entidade por 15 anos. O dirigente, que tomou posse dizendo que não pretendia ficar no cargo por muito tempo, poderá completar os mesmos 15 anos do seu antecessor se cumprir o novo mandato.

Diferentemente do período de Farah, durante a gestão de Del Nero a Federação se aproximou dos clubes e se aliou à CBF. Com antecipação de receitas, o cartola caiu nas graças dos dirigentes, ganhou apoio maciço e minou a possibilidade de crescimento da oposição.

Após a saída de Ricardo Teixeira da CBF em 2012, Del Nero viu a possibilidade real de assumir o posto mais importante do futebol brasileiro e passou a fazer parte do centro do poder. Assim, sua administração à frente da Federação não se limitou apenas aos limites geográficos do Estado de São Paulo. Ano passado, por exemplo, o cartola foi o responsável por costurar o mesmo patrocinador para 20 campeonatos estaduais – o colégio eleitoral da CBF é formado pelos presidentes das 27 federações filiadas à entidade e dos 20 clubes da Série A.

É comum também o cartola dar expediente na sede da CBF, no Rio, e Marin fazer o mesmo no prédio da FPF.

Com a certeza de que será reeleito hoje, Del Nero preferiu ir ao Rio na semana passada do que fazer campanha em São Paulo. Na capital fluminense, ao lado de Marin e Reinaldo Bastos, encontrou-se com Carlos Sérgio Falcão, recentemente eleito presidente do Vitória e, consequentemente, futuro eleitor no pleito da CBF.