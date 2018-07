Del Nero será ouvido na Câmara dos Deputados nesta terça-feira

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, será ouvido nesta terça-feira pela Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília, para explicar o esquema de corrupção envolvendo a entidade e a Fifa.

"Diante dos fatos que vêm acontecendo envolvendo CBF e Fifa, a gente quer dar oportunidade para ele se explicar. A gente quer saber como foi o processo, inclusive aquele envolvendo a Copa do Mundo do Brasil, saber se houve alguma irregularidade. Também queremos saber se isso vai afetar o Campeonato Brasileiro", disse o deputado Marcelo Matos (PDT-RJ), autor do convite ao dirigente da CBF.

Como se trata de um convite, Del Nero não é obrigado a comparecer à audiência pública. No entanto, segundo a Comissão de Esporte, o dirigente confirmou a sua presença. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da CBF até o início da noite desta segunda-feira. A sessão em que o presidente da confederação será ouvido está marcada para as 14 horas.