Marco Reus confirma lesão e só volta ao Borussia em janeiro

Principal jogador do Borussia Dortmund, o meia-atacante Marco Reus retornou aos gramados no sábado, após se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas voltou a se machucar, durante o empate com o Paderborn pelo Campeonato Alemão. Dessa vez, foi no tornozelo direito, problema que o deixará afastado até janeiro.

Nome certo na seleção alemã, Reus já tinha perdido a chance de ser campeão mundial ao sofrer lesão no tornozelo esquerdo pouco antes da Copa do Mundo. Ele voltou a jogar no começo da temporada europeia, mas teve recentemente um novo problema no mesmo local. No sábado, retornava ao time e acabou saindo machucado.

Reus já tinha marcado um gol no empate de 2 a 2 quando levou uma entrada dura Marvin Bakalorz, que passou pelo próprio Borussia Dortmund e hoje defende o Paderborn. Neste domingo, o clube confirmou a gravidade da lesão, revelando que o meia-atacante de 25 anos voltará aos treinamentos somente em janeiro.

Ele perderá, portanto, as próximas cinco rodadas do Campeonato Alemão - por causa do rigoroso inverno, a competição para em 21 de dezembro e é retomada apenas em 30 de janeiro. Reus também desfalca o Borussia Dortmund nos dois últimos jogos do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa, ambos ainda neste ano.

Um dos principais times do país, o Borussia Dortmund faz péssima campanha no Campeonato Alemão, com apenas 11 pontos em 12 jogos, o que o deixa na briga contra o rebaixamento. Em compensação, tem aproveitamento 100% no Grupo D e já garantiu vaga antecipada para as oitavas de final da Liga dos Campeões.