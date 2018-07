Marco Reus desfalca seleção em amistoso e em Eliminatórias

O técnico Joachim Löw sofreu mais uma baixa para os dois próximos jogos da Alemanha. Nesta segunda-feira, ele teve vetado o nome de Marco Reus para a partida contra Gibraltar, na sexta, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O atacante é desfalque certo para o amistoso com a Espanha, na próxima semana.

Reus virou baixa na seleção alemã por ter machucado o tornozelo esquerdo durante a vitória do Borussia Dortmund sobre Borussia Moenchengladbach, por 1 a 0, no domingo, em rodada do Campeonato Alemão. O atacante já havia sido um importante desfalque da equipe na Copa do Mundo do Brasil.

Ele não será a única ausência do time alemão nas próximas partidas. Andre Schürrle (Chelsea), Mesut Özil (Arsenal), Julian Draxler (Schalke) e Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) também vão desfalcar os atuais campeões mundiais contra Gibraltar e os espanhóis.