Marco Reus diz que transferência para o Bayern é boato

Depois de tirar Lewandowski e Götze do Borussia Dortmund, o Bayern de Munique estaria interessado em contratar também Marco Reus, único remanescente do trio, segundo especula a imprensa alemã. Nesta sexta-feira, o meia-atacante negou veementemente a possibilidade de seguir seus ex-companheiros e trocar de lado entre os arquirrivais do Campeonato Alemão.

"No momento, há muita gente falando sobe o meu futuro. Existe muita especulação e um monte de coisas tem sido escrita. Eu gostaria de aproveitar para dizer que há muita gente pensando mais no meu futuro do que eu mesmo", escreveu Reus, em comunicado, nesta sexta-feira.

O jogador pareceu dar uma resposta ao CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, que disse nessa semana que seu clube poderia "potencialmente estar interessado" na qualidade de Reus. "A única coisa que é certa é que nós estamos no nosso caminho para Munique para conseguir pontos para o Dortmund", garantiu Reus.

As especulações de uma transferência de jogador do Borussia para o Bayern surge, mais uma vez, antes de um clássico - aconteceu o mesmo com Lewandovski e principalmente Götze, contratado antes da final da Liga dos Campeões.

Neste sábado, o jogo na Allianz Arena coloca frente a frente os rivais em situações opostas. O Bayern lidera com 21 pontos, em uma campanha invicta. O Borussia é só o 15.º colocado e, se perder, pode entrar na zona de rebaixamento. Catorze pontos separam os dois times.