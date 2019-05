Marco Ruben diz que derrota servirá de experiência ao Athletico na Libertadores

Marco Ruben se mostrou frustrado após a derrota do Athletico Paranaense por 3 a 0 diante do River Plate, em Buenos Aires, pela decisão da Recopa Sul-Americana. O atacante deixou claro que a derrota servirá como experiência para a Copa Libertadores, prioridade da equipe na atual temporada, já que o adversário será o Boca Juniors.

"O Athletico está vivendo uma temporada mágica, infelizmente não foi como queríamos. O River nos superou lamentavelmente. Mas a derrota servirá como experiência. Pode ter a certeza de que estaremos ainda mais fortes na Libertadores. O jogo de hoje serviu como exemplo", declarou.

O atacante também salientou a diferença da partida de ida, quando o Athletico venceu por 1 a 0, para o da noite desta quinta. "A diferença é clara. Fizemos um gol em Curitiba e eles fizeram três hoje (quinta). E também teve o pênalti. Na minha visão foi lance de jogo, mas o árbitro marcou e acabamos perdendo", concluiu.

Apesar da decepção, o time paranaense segue vivo em três competições. Nas oitavas de final da Libertadores, o adversário é o Boca Juniors. Na Copa do Brasil, o Fortaleza, enquanto no Campeonato Brasileiro o foco está no Fluminense, neste domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada.

O Athletico precisa se recuperar no Brasileirão, após poupar seu time titular nas derrotas para Corinthians (2 a 0) e Flamengo (3 a 2). O time ocupa a 12ª colocação, com apenas sete pontos.