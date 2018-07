Marcos abre as portas do estádio do Palmeiras para os visitantes

Com a ilustre presença do ex-goleiro Marcos, a WTorre deu início nesta quarta-feira às visitas programadas para o torcedor do Palmeiras, ou qualquer outro, conhecer o Allianz Parque. Neste primeiro evento, apenas jornalistas e convidados tiveram a oportunidade de acompanhar o tour ao lado do sempre bem humorado ex-jogador.

Ao lado de um guia e do jornalista Mauro Betting, declaradamente torcedor do Palmeiras, Marcos visitou a nova casa palmeirense e passou por diversas áreas exclusivas do estádio, como camarotes, vestiários e pelo próprio gramado. "Mudou tudo aqui. Nem sei mais para onde vou", brincou.

Durante a visita, o ídolo palmeirense viu também alguns vídeos com grandes momentos da história recente do Palmeiras e se emocionou quando foi mostrado em um dos telões dentro do vestiário, um vídeo de 2008, quando ele falava com seus companheiros pouco antes de entrar em campo para a decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, em seu último título com a camisa alviverde.

Sobre o título, São Marcos brincou. "Podia ter parado ali, né? Teria evitado muitos problemas e tomado uns 50 gols a menos na carreira." Outra vez que demonstrou seu lado sarcástico foi quando passou na frente de alguns banheiros. Mauro Beting, ao ver um boneco fino representando o banheiro masculino, disse: "Olha aí, Marcão, fininho em sua homenagem." O ex-jogador respondeu: "Pois é. Esse é o Marcos chegando ao clube em 1999 e aquele (apontou para um boneco cadeirante, do banheiro para deficientes físicos) sou eu quando me aposentei".

SERVIÇO

As visitas da arena do Palmeiras serão abertas ao público no dia 26 e acontecerá sempre de quarta a domingo, em cinco horários programadas: 10h, 11h30, 13h, 14h30 e 16h. Não haverá tour em dias de jogos e grandes eventos na arena. O torcedor pagará R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada) e os associados do Avanti, R$ 30. A pré-venda começa nesta quinta-feira e os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheterias da arena ou pelo site http://www.allianzparque.com.br/programe/tour.