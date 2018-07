Marcos Alonso é suspenso por pisar em adversário e desfalca Chelsea em 3 jogos

O Chelsea atuará desfalcado nos seus próximos compromissos no futebol inglês. Nesta quinta-feira, o lateral-esquerdo espanhol Marcos Alonso foi suspenso por três jogos após ser flagrado pisando em um adversário, Shane Long, durante a partida do último sábado contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês, vencida pelo time londrino por 3 a 2.

A arbitragem não viu o lance, que acabou sendo registrado pelas câmeras de televisão. A Associação de Futebol da Inglaterra, então, levou o caso de Alonso aos tribunais e o considerou culpado por conduta violenta em uma audiência da sua comissão reguladora, que utilizou o vídeo da jogada para punir o espanhol.

Com isso, Alonso já vai desfalcar o Chelsea no duelo desta quinta-feira com o Burnley, pelo Campeonato Inglês. E o lateral espanhol também ficará de fora das semifinais da Copa da Inglaterra, domingo, contra o Southampton, e também do duelo com o Swansea, em 28 de abril, pelo Inglês.

A punição a Alonso se deu na mesma semana em que o espanhol, de 27 anos, foi eleito para a seleção da temporada 2017/2018 do Campeonato Inglês, sendo o único jogador do Chelsea escolhido para esse time ideal.

O Chelsea ocupa o quinto lugar no Campeonato Inglês, com um jogo a mais a fazer e a oito pontos de distância do quarto colocado Tottenham, que está ficando com a última vaga distribuída pelo torneio nacional na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.