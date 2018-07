Marcos Assução viaja e reforça Palmeiras em Salvador SÃO PAULO - O Palmeiras chega na noite desta terça-feira em Salvador com um grande reforço de última hora. Recuperado de dores no joelho direito, o volante Marcos Assunção pode enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Pituaçu, pela 31.ª rodada do Brasileirão.