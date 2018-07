Marcos Assunção admite temor de queda no Palmeiras O volante Marcos Assunção admitiu nesta quarta-feira que teme pelo rebaixamento do Palmeiras no Brasileirão. Segundo ele, o elenco palmeirense está preocupado com a situação do time, que já acumula oito partidas sem vitória (cinco derrotas e três empates) e, estacionado nos 41 pontos, aparece na 13ª colocação do campeonato.