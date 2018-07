Marcos Assunção condiciona futuro a títulos e físico

SÃO PAULO - O ano de 2011 ainda não acabou, mas Marcos Assunção já está pensando em 2013. Com contrato vigente até dezembro do próximo ano, o volante de 35 anos cogita renovar seu vínculo por mais uma temporada caso continue apresentando boa forma física, como aconteceu neste ano.

"Essa coisa de encerrar a carreira depende de como vai ser no final do ano. Eu não quero roubar o Palmeiras, só vou continuar a jogar se estiver bem fisicamente. E não tenho qualquer motivo para jogar em outro clube", declarou o jogador, que já havia revelado seu desejo de se aposentar no clube.

Marcos Assunção também condicionou sua permanência no clube em 2013 a uma possível vaga na Copa Libertadores. "Se eu estiver bem fisicamente e for um ano de conquistas, é normal que eu pense em continuar mais uns seis meses ou um ano. Se as coisas não derem certo, vou analisar com mais cuidado e ver se vale a pena continuar", afirmou.

E para buscar títulos e a vaga na Libertadores, o volante espera uma mudança de postura no elenco palmeirense. "Não adianta ficar falando que vamos mudar, se na prática isso não acontece. Dentro de campo, tivemos muitos altos e baixos e isso precisa mudar. Temos de fazer algo diferente em 2012, a começar pela postura de todos os jogadores", declarou.

Marcos Assunção também cobrou reforços da diretoria. "Acho que a diretoria vai se esforçar ao máximo para reforçar o elenco. E a experiência do Felipão pode ser nosso diferencial".