Marcos Assunção critica seguidas crises no Palmeiras As constantes crises que têm ocorrido no Palmeiras parecem estar deixando os jogadores insatisfeitos. Mesmo após um bom resultado, com a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, no último domingo, só se fala do problema entre o atacante Kléber e a diretoria do clube. Preocupado com a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro, o volante Marcos Assunção pediu nesta quinta-feira um basta nos desentendimentos.