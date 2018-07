Marcos Assunção diz estar pronto para estrear na quinta

"Se o treinador quiser, estarei à disposição para jogar na quinta-feira e não vejo a hora de estrear pelo Palmeiras", avisou o volante, que admitiu a ansiedade para vestir o novo uniforme. "É claro que, mesmo com 33 anos, estou ansioso".

Marcos Assunção, porém, minimizou sua idade e se comparou aos aposentados Cafu e Aldair. "Acho que ter mais de 30 anos não significa estar acabado para o futebol, desde que o atleta se cuide. Comigo é assim. Eu me cuido bastante e tenho como exemplo o Cafu e o Aldair, que jogaram até quase os 40 anos sempre em alto nível", afirmou.

Destaque do Prudente neste Paulistão, o atleta disse sentir orgulho por voltar a jogar em um clube grande do Brasil. "Qualquer atleta precisa ter orgulho de vestir essa camisa. Era o meu objetivo voltar a um time grande. Vou estar do lado de uma torcida que comparece, conviver com a pressão e com a perspectiva de ganhar títulos".

O volante ainda minimizou a atual má fase do time e previu um grande crescimento na Copa do Brasil e no Brasileirão. "As coisas já estão mudando. O time está crescendo e tem de tudo para continuar bem na Copa do Brasil e iniciar com força o Brasileiro. É um elenco de qualidade, com jogadores à nível de seleção. Uma hora vai encaixar novamente e as coisas voltarão a dar certo".