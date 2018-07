Marcos Assunção faz exames e Santos confirma acerto

SANTOS - O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, confirmou na manhã desta sexta-feira que o clube já acertou a contratação do volante Marcos Assunção, que acaba de deixar o Palmeiras depois de não ter entrado em acordo para renovação do seu contrato. O dirigente informou que o acordo com o jogador será oficializado assim que a assinatura do contrato for firmada e que o atleta já realiza exames médicos nesta sexta com este objetivo.

"Está tudo bem encaminhado. O Marcos Assunção já está acertado com o Santos. Já está fazendo exames médicos, mas o clube só vai confirmá-lo oficialmente após a assinatura de contrato", avisou Odílio Rodrigues, em entrevista coletiva concedida no CT Rei Pelé.

O tempo de contrato também ainda não foi confirmado, mas o volante deve assinar contrato para jogar pelo Santos até o final deste ano e é certo que ele firmará um acordo cujos seus rendimentos dependerão de sua produtividade em campo. Ou seja, ele ganhará seu salário de acordo com o número de jogos que disputar.

"O contrato de produtividade não é nenhuma novidade. No Santos há vários no elenco que têm contrato deste tipo", completou o vice-presidente santista, que confirmou que Marcos Assunção passou por exames médicos na manhã desta sexta em São Paulo, antes de se apresentar ao clube no CT Rei Pelé.

Desta forma, Assunção está prestes a jogar novamente pelo clube que já defendeu na década de 1990. Ele defendeu o time santista por quatro temporadas antes de ser negociado com a Roma, da Itália.

Assunção definiu o seu retorno ao Santos em uma reunião realizada na noite da última quinta-feira, na Baixada Santista, onde se encontrou com Odílio Rodrigues para acertar os valores financeiros do acordo que assinará com o clube. A tendência é de que o contrato seja firmado de forma oficial no início da próxima semana, quando o atleta deverá ser oficializado como reforço. O próprio atleta admitiu, após o encontro com Odílio, que a sua ida para o Santos estava dependendo apenas de pequenos detalhes, mas enfatizou que eles não representavam um risco que poderia impedir a sua contratação.