Marcos Assunção ganha chance no Santos e promete render mais

SANTOS - A suspensão de Renê Junior pelo terceiro cartão amarelo vai abrir espaço para Marcos Assunção assumir um lugar no time titular do Santos no clássico de domingo, contra o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O veterano de 36 anos tem um estilo de jogo diferente do ex-ponte-pretano, que é mais marcador, mas garante que o ritmo da equipe não vai cair com ele em campo.

"Eu e Renê somos dois jogadores diferentes. A vontade é imensa, apesar de nesses jogos que joguei, não joguei o que posso jogar, pelo ritmo de jogo e pelo tempo que fiquei sem jogar", comentou Assunção, ciente de que a torcida espera mais dele.

Na dupla titular de Muricy Ramalho, Renê Júnior marca e Arouca se aproxima dos meias. Com Assunção no time, ele e o ex-são-paulino vão ter que se dividir nas duas funções. "É questão de conversa, de conhecer o companheiro. No jogo que jogamos eu e Arouca, estava começando e hoje já conheço melhor a característica de cada jogador. Já conversamos bastante e sabemos bastante como um sobe e o outro deve dar um ajuda para os zagueiros", explicou Assunção.

No clássico do Morumbi, o Corinthians pode entrar com um time misto ou mesmo reserva, uma vez que o foco está na Copa Libertadores e a equipe joga no próximo meio de semana no México. Para Assunção, a escalação do rival não importa.

"A equipe do Corinthians, assim como o Santos, tem grandes jogadores. E os que entram não são reservas ou titulares, porque todos têm grandes qualidades. Não temos que pensar em quem vai jogar, temos que pensar na dificuldade que vai existir, que é enfrentar o Corinthians", comentou ele.