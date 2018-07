Marcos Assunção intensifica treinos físicos no Palmeiras

SÃO PAULO - Ainda não foi nesta quinta-feira que Marcos Assunção voltou a treinar com o grupo do Palmeiras. Em fase final de recuperação de uma pancada na coxa direita, o volante deu prosseguimento ao trabalho de recondicionamento físico, enquanto o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um treinamento técnico na Academia de Futebol. A expectativa é que o jogador tenha condições de participar da decisão da Copa do Brasil.

A atividade, realizada na manhã desta quinta-feira, contou com a participação do meia Valdivia, que retornou aos treinamentos na quarta, após ir ao Chile visitar a sua família. Felipão já prepara o Palmeiras para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, quando deverá poupar alguns titulares.

Vice-lanterna do torneio nacional, com apenas dois pontos, o Palmeiras enfrentará o Figueirense neste domingo, na Arena Barueri, em jogo válido pela sétima rodada. O local também receberá a primeira partida da decisão da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, conta o Coritiba.