Marcos Assunção não joga contra o Fla e Palmeiras terá 13 desfalques

SÃO PAULO - Depois de realizar um treino leve na manhã deste sábado, 17, na Academia de Futebol, o elenco do Palmeiras seguiu de ônibus para Volta Redonda (RJ), onde enfrenta o Flamengo, neste domingo, amargando um total de 13 desfalques para o confronto no qual precisará vencer para ter maiores chances de se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Os dois últimos desfalques confirmados pelo clube para o duelo são o volante Marcos Assunção, com inchaço no joelho direito, e o meia Patrick Vieira, com uma entorse no tornozelo esquerdo. Desta forma, eles se juntaram a outros dez jogadores que estão lesionados e ao atacante Luan, que cumprirá suspensão, como baixas da equipe.

Capitão do Palmeiras, Assunção virou dúvida na escalação palmeirense na última sexta-feira, quando reclamou de dores no joelho. Já Patrick Vieira foi escalado como titular na última sexta, mas deixou coletivo ainda no primeiro tempo por causa de dores no tornozelo.

A lista de jogadores lesionados é completada pelos zagueiros Leandro Amaro (lesão muscular na coxa esquerda), Thiago Heleno (lesão no quadril) e Henrique (trauma na região da costela); pelos laterais Leandro (lesão no bíceps femoral da coxa direita) e Fernandinho (lesão no joelho esquerdo); pelo volante João Denoni (luxação na clavícula direita); pelos meias Wesley (lesão muscular na coxa esquerda), Valdivia (lesão no joelho esquerdo) e Daniel Carvalho (lesão no músculo anterior da coxa direita); e pelo atacante Betinho (lesão muscular na coxa direita).

Com esse grande número de desfalques, Gilson Kleina acabou relacionando quatro jogadores da base do clube para o confronto deste domingo: o lateral-direito Bruno Oliveira, o zagueiro Wellington e os meias Diego Souza e Bruno Dybal. Outra novidade da listagem de 19 atletas convocados é o volante Tinga, relacionado pela primeira vez desde que retornou de empréstimo do Ceará, depois de ter sido afastado do elenco palmeirense por Luiz Felipe Scolari, ex-treinador da equipe.

Com mais de um time inteiro de desfalques confirmados, Kleina deve mandar a campo o Palmeiras com a seguinte formação neste domingo: Bruno; Artur, Román, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Correa, Mazinho e Tiago Real; Maikon Leite e Barcos.

Confira a lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo:

Goleiros: Bruno e Raphael Alemão.

Laterais: Artur, Bruno Oliveira e Juninho.

Zagueiros: Maurício Ramos, Román e Wellington.

Volantes: Márcio Araújo, Correa e Tinga.

Meias: Tiago Real, Mazinho, Diego Souza e Bruno Dybal.

Atacantes: Obina, Maikon Leite, Barcos e Vinícius.