Marcos Assunção pede voto de confiança ao Palmeiras Em meio a um cenário caótico no Palmeiras, após mais uma confusão extracampo que resultou na demissão de Antônio Carlos e na dispensa de Robert no início desta semana, Marcos Assunção procurou minimizar a situação. Destacando a campanha no início do Brasileirão - uma vitória e um empate -, o volante pediu um voto de confiança à equipe.