Marcos Assunção procura clube para encerrar a carreira

SANTOS - Após sair do Santos, o volante Marcos Assunção afirmou nesta quarta-feira, em jogo beneficente na Arena Barueri, que procura um time brasileiro para atuar na próxima temporada. Em 2013 ele atuou apenas 12 vezes pelo clube da Vila Belmiro e passou a maior parte do ano tentando se recuperar de uma lesão no joelho direito.

"Deverá ser o último ano da minha carreira e quero parar jogando, e não como em 2013, que foi um dos piores anos da minha vida", disse o jogador de 37 anos. "Não penso em sair do Brasil. Tenho dois filhos pequenos e quero aproveitar o máximo de tempo possível com a minha família", explicou o volante, que encerrou na última terça-feira a sua terceira passagem pelo Santos em um vídeo divulgado pelo clube.

O jogador disse que ainda não tem nenhum contato oficial estabelecido com clubes brasileiros, mas garantiu estar otimista para possivelmente encerrar a carreira ao final da próxima temporada. "Nas férias não vou pensar muito nessa procura por clube. Quero descansar e cuidar da parte física", contou.