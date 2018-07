Marcos Assunção quer encerrar a carreira no Palmeiras A novela que envolveu a renovação do contrato de Marcos Assunção com o Palmeiras teve um final feliz. E, no que depender do jogador, sua carreira terá o mesmo desfecho. Neste sábado, o volante revelou um novo desejo: não quer jogar em mais nenhum clube. Pretende pendurar as chuteiras com a camisa alviverde.