Marcos Assunção quer ver Palmeiras sufocando o Goiás Como venceu o primeiro jogo do confronto por 1 a 0, o Palmeiras tem a vantagem do empate diante do Goiás, nesta quarta-feira, no Pacaembu, para ir à final da Copa Sul-Americana. Mas o volante Marcos Assunção, um dos líderes do elenco palmeirense, avisa que o time não pode se acomodar com essa situação. A ordem é sufocar o adversário para conseguir nova vitória.