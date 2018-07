Marcos Assunção reconhece que é importante para o Palmeiras

Mais uma vez consagrado como herói do Palmeiras na noite de quarta-feira, ao marcar o gol da vitória sobre o Goiás por 1 a 0, o volante Marcos Assunção reconheceu após a partida que tem sido importante para o time de Luiz Felipe Scolari.

Em todas as fases da Copa Sul-Americana, o volante deixou sua marca. Na primeira etapa, marcou de falta o gol da classificação contra o Vitória, já no fim do jogo. Depois, fez novamente de falta contra o Universitário Sucre e um gol olímpico diante do Atlético Mineiro. E, por fim, deixou o Palmeiras mais próximo da decisão ao acertar chute de longe, no ângulo, no Serra Dourada.

"Eu me considero um jogador importante, sim", garantiu o volante, contratado do Prudente após o Campeonato Paulista. "O que eu quero é ajudar o Palmeiras e dar o meu melhor. Eu trabalho para isso, para ajudar o Palmeiras e não em ser um ídolo".

Assunção comentou ainda que, apesar da fase goleadora, sua principal função ainda continua sendo marcar. "Treino bastante para isso, as coisas acontecem naturalmente. Não é que eu queira fazer dez gols pelo Palmeiras e ser artilheiro do time, acontece naturalmente. Minha função é marcar", finalizou.