Marcos Assunção se machuca durante treino e desfalca o Santos

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho perdeu mais um importante jogador para o duelo desta quinta-feira, contra o Mirassol, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O volante Marcos Assunção, que ganharia uma chance no lugar do suspenso Cícero, sofreu um edema no músculo adutor da coxa direita durante o treino desta terça-feira e foi vetado pelo departamento médico.

De acordo com o Santos, o volante cobrava escanteios num treino com reservas e jogadores do elenco sub-20 quando sentiu a lesão. Ele deixou o gramado imediatamente e seguiu para o Cepraf (centro de fisioterapia do Santos), onde iniciou o trabalho de fisioterapia.

No início da tarde, Marcos Assunção passou por um exame de ressonância magnética, que detectou o edema. Ele continua em tratamento para ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho para o clássico de domingo contra o Palmeiras.

Neymar e Montillo já são desfalques certos para os dois próximos compromissos do Santos no Paulistão, uma vez que servem às seleções de Argentina e Brasil, respectivamente. Felipe Anderson e Miralles devem ser seus substitutos. A vaga aberta por Cícero e Marcos Assunção é disputada por Leandrinho e Alan Santos, ambos campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior.