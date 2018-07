Marcos Assunção viaja nesta terça e será a novidade do Palmeiras contra o Bahia

SALVADOR - O Palmeiras chega na noite desta terça-feira em Salvador com um grande reforço de última hora. Recuperado de dores no joelho direito, o volante Marcos Assunção enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Pituaçu.

O volante treinou nesta terça-feira à tarde na Academia de Futebol e demonstrou estar melhor das dores, que o tiraram da partida contra o Náutico. Sua escalação depende de como ele vai acordar na quarta-feira. Se continuar bem, começa como titular. Caso contrário, fica como opção no banco de reservas.

Outro reforço que chega de última hora é o atacante Barcos, desfalque nos últimos dois jogos por estar com a seleção argentina que disputa as Eliminatórias. Ele chega em Salvador na quarta-feira à tarde e também vai para o jogo.

Com a confirmação de Assunção, Araújo e João Denoni disputam uma vaga na equipe. O provável Palmeiras para enfrentar o Bahia é: Bruno; Artur, Maurício Ramos, Leandro Amaro e Leandro. Henrique, João Denoni (Márcio Araújo), Marcos Assunção e Patrick Vieira; Luan e Barcos.