Marcos Aurélio aguarda nova chance no Internacional Sem poder contar com Dagoberto, suspenso, o técnico Dorival Júnior começará a definir o ataque do Internacional no treino desta quinta-feira, visando o confronto com o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão. E o atacante Marcos Aurélio já surge como uma das opções para o setor ofensivo.