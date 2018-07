Marcos Aurélio faz dois de falta e Sport derrota o Ceará

Com isso, o Sport segue na terceira posição com 27 pontos e não corre riscos no fechamento da rodada. Já o Ceará colecionou mais uma derrota fora de casa - esta foi a quinta derrota em oito jogos - e segue no meio da tabela com 17 pontos.

O jogo começou quente. Logo no primeiro lance de ataque dos donos da casa, aos 2 minutos, Fernando Henrique precisou operar um pequeno milagre. Primeiro, ele fez grande defesa em cabeçada de Rithely, no rebote Tobi chegou finalizando, mas o goleiro do Ceará mandou para escanteio com os pés.

O Ceará não deixou barato. Em contra-ataque, os visitantes chegaram com perigo. Rogerinho tentou por cobertura, mas a bola subiu demais. O Sport seguia tentando pressionar, mas encontrou dificuldades para articular jogadas. O time temeu pelo pior quando Léo Gamalho carimbou a trave de Magrão em chute cruzado e deixou a Ilha do Retiro em silêncio.

Depois do susto, o principal jogador do Sport apareceu. Antes do duelo contra o Ceará, Marcos Aurélio havia feito falta na derrota para o São Caetano na última rodada e dito que ele era o diferencial do time na Série B. Não deu outra. Em duas cobranças de falta, ele marcou duas vezes ainda no primeiro tempo.

Aos 31 minutos, o atacante cobrou com força e contou com desvio em Diego Ivo para surpreender Fernando Henrique. Aos 45, porém, ele usou o jeito e acertou o ângulo direito do gol cearense.

No segundo tempo, a partida mudou completamente. O Ceará voltou mais ofensivo e conseguiu diminuiu logo aos cinco minutos. Lulinha, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento rasteiro de Rychely e mandou para o fundo das redes.

O gol fez o Sport recuar demais e até sofrer pressão do adversário. O Ceará seguia em cima, com mais espaço para atacar, mas tendo dificuldades para finalizar. As coisas pareciam que ficariam mais fáceis para os visitantes quando Rithely foi expulso. Mas justamente os mandantes foram quem mais tiveram chances de marcar. Felipe Azevedo e Lucas Lima perderam chances claras de evitar que o sofrimento da torcida fosse maior.

O Sport volta a campo contra o Atlético-GO, na próxima sexta-feira, às 21h50, novamente na Ilha do Retiro, em Recife. No mesmo dia, às 19h30, o Ceará encara o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 1 CEARÁ

SPORT - Magrão; Patric, Tobi, Gabriel Santos e Marcelo Cordeiro (Pery); Anderson Pedra, Rithely, Lucas Lima e Patrik Silva (Camilo); Felipe Azevedo (Renan Teixeira) e Marcos Aurélio. Técnico - Marcelo Martelotte.

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos, Diego Ivo, Anderson Marques e Eusébio (Adriano Pardal); João Marcos, Xaves, Éverton (Lulinha) e Rogerinho; Rychely e Léo Gamalho (Romário). Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Marcos Aurélio, aos 31 e 45 minutos do primeiro tempo. Lulinha, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

CARTÕES AMARELOS - Diego Ivo, Xaves e João Marcos (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Rithely (Sport).

RENDA - R$ 203.710,00.

PÚBLICO - 14.811 pagantes.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).