Marcos Braz empolga flamenguistas com mensagem para Jesus: 'Vamos em frente'

Uma troca de mensagens entre o técnico Jorge Jesus e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, neste domingo, encheu o torcedor rubro-negro de esperança de que o acordo para renovação do contrato do português com o clube esteja próximo de ser selado. O atual vínculo vai chegar ao fim em 20 de junho.

Após passar cerca de 40 dias em quarentena em Portugal, em função da pandemia do coronavírus, Jesus está no Rio desde o início de maio, embora o clube ainda não tenha retomado as atividades. E publicou neste domingo a foto de uma vista da cidade, elogiando a sua beleza, mas também o carinho com que é tratado desde a sua chegada em 2019 ao Brasil.

"Uma linda manhã de outono, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, cidade que me acolheu maravilhosamente e que me encanta cada vez mais por sua beleza, pelo carinho que recebo do povo carioca", escreveu Jesus em seu perfil no Instagram.

A reposta de Braz veio pelo Twitter. E teve tom de consonância do treinador, além de sequência do trabalho. "O dia está maravilhoso mesmo, Jorge (risos). Vamos em frente", escreveu o vice-presidente de futebol, adotando um estilo enigmático.

O dia está maravilhoso mesmo Jorge ........ rsrsrsrs. Vamos em frente . pic.twitter.com/7dkKbf5vG2 — MarcosBraz (@marcosbrazrio) May 17, 2020

Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019, tendo assinado contrato por um ano. Desde então, teve desempenho praticamente perfeito à frente do time, tendo sido campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro, da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara.