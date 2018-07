Marcos brinca com Fábio por falha em jogo contra o Sport

Enquanto Fernando Prass se recupera de lesão no cotovelo, Fábio ganha espaço no Palmeiras e já vive os tradicionais altos e baixos da vida de um goleiro. Após falhar contra o São Paulo e marcar um gol contra diante do Sport, ele brilhou na noite de quarta-feira, apesar da derrota para o Atlético-MG por 1 a 0, e teve que ouvir brincadeiras do amigo e ídolo Marcos.

"Ele brinca bastante comigo. Só tenho que agradecer a todo o apoio que ele me deu. Ele me disse que nem comecei a carreira e já tenho um gol na carreira, contra", disse Fábio, caindo na risada ao comentar sobre a brincadeira feita pelo ex-goleiro Marcos.

Fábio, como todo torcedor do Palmeiras, tem uma idolatria por "São Marcos" e, por isso, não se importa com a gozação do ex-companheiro. "Procuro levar na brincadeira. Tem que ter espírito esportivo e vamos aproveitar tudo isso para reverter a situação adversa que vivemos", completou.

O goleiro deixou claro também que, apesar da boa atuação diante do Atlético-MG, a derrota e a atuação do árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima lhe deixaram bastante irritado.

"Ali no momento, eu fiquei p... Xinguei e tudo, mas o árbitro tem total de condição de voltar a cobrança do pênalti. Agora é trabalhar", lembrou Fábio, se referindo ao pênalti em que Henrique marcou um gol, mas o árbitro mandou voltar, alegando que houve invasão dos jogadores do Palmeiras. Em uma nova cobrança, o atacante chutou para fora.