Marcos: Consagração de um santo

SÃO PAULO - A consagração de Marcos debaixo das traves do Palmeiras veio na Libertadores de 1999, mas ela não ocorreu por obra do acaso, como muitos imaginam. O talento do ex-goleiro vinha sendo talhado no Palestra Itália desde 1992 e era consenso no clube que, enfim, ele estava pronto para assumir o posto de titular naquele ano. O acaso, porém, tratou de antecipar a promoção de Marcos. Uma lesão no já consagrado Velloso fez com que Marcos virasse titular alguns meses antes do planejado por comissão técnica e diretoria.

"Em 1999, eu estava com alguns problemas para renovar meu contrato, mas a pedido do Felipão acabei ficando. Ele, inclusive, se propôs a pagar o meu salário. Fiquei com a condição de que quando terminasse a Libertadores eu sairia do Palmeiras. Aquela seria minha última competição pelo clube, independentemente de qualquer coisa. Infelizmente, não estava nos meus planos me machucar, mas o Marcos entrou e tomou conta da situação", lembra Velloso, hoje treinador do Cene-MS.

Com a lesão de Velloso, a estreia de Marcos naquela Libertadores ocorreu no dia 17 de março contra o Corinthians, pela primeira fase. O Verdão perdeu por 2 a 1, mas ele mostrou segurança e continuou como titular até as quartas de final, quando teve uma atuação histórica. O adversário era, mais uma vez, o Alvinegro. E Marcos operou verdadeiros milagres. O Corinthians finalizou 32 vezes e Marcos não deixou passar nada. Após a vitória por 2 a 0, soltou uma frase que o eternizou. "Senti a mão de Deus em cada defesa que fiz." Nascia ali o São Marcos.

No jogo de volta, o Corinthians devolveu os 2 a 0, mas na decisão por pênaltis Marcos defendeu a cobrança de Vampeta e o Verdão avançou.

Marcos voltou a ser decisivo nas semifinais contra o River Plate, sobretudo no primeiro jogo em Buenos Aires. Na final contra o Deportivo Cali, após derrota por 1 a 0 na Colômbia e vitória por 2 a 1 no Palestra Itália, viu o Palmeiras novamente em uma decisão por pênaltis. Do alto do seu 1,93 metro, deixou o gol pequeno para Bedoya, que acertou a trave, e Zapata, que mandou para fora. O Verdão era campeão da América e Marcos, o melhor goleiro do continente.

"Goleiro, muitas vezes, espera vários anos para ter uma chance. Com o Marcos foi assim e aquela Libertadores mostrou que ele estava pronto e maduro o suficiente para assumir o gol do Palmeiras", diz Velloso.

No ano seguinte, lá estava Marcos mais uma vez eliminando o arquirrival da Libertadores após defender um pênalti de Marcelinho Carioca. O Palmeiras não foi campeão, mas o goleiro já estava "canonizado". Restava apenas conquistar o mundo.