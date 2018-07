Marcos dá boas vindas à aposentaria do 'Mito' Rogério Ceni "Quem é melhor goleiro, Marcos ou Rogério Ceni?" Enquanto estavam em atividade, os titulares de Palmeiras e São Paulo tiveram que líder com inúmeras comparações, longos debates em rodas de conversa e nos programas esportivos de televisão. Ainda que com personalidades bastante contrastantes, os dois pentacampeões nunca foram rivais. No máximo, adversários.