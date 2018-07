Marcos, Danilo e Marcos Assunção reforçam Palmeiras

O Palmeiras terá uma equipe reforçada para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O departamento médico do clube está vazio e o técnico Luiz Felipe Scolari só não poderá contar com o volante Chico e os meias Valdivia e Lincoln, que realizam trabalhos físicos e de reforço muscular.

O goleiro Marcos e o volante Marcos Assunção, que não enfrentaram o Mirassol, foram relacionados por Felipão para o duelo com o Corinthians. Além deles, o zagueiro Danilo, que acertava a sua transferência para a Udinese, e o atacante Kleber, que cumpriu suspensão automática, também reforçam o Palmeiras no domingo.

Já o lateral-direito Cicinho, que realizou trabalhos de reforço muscular nos últimos dias, treinou normalmente neste sábado na Academia de Futebol e vai enfrentar o Corinthians. Neste sábado, os jogadores do Palmeiras receberam a visita do volante Pierre, que se recupera de cirurgia no pé direito.

"Estou me sentindo bem, aproveitando para curtir minha família, minha filha, mas confesso que sinto saudades do convívio com os meus companheiros. Sei que vou ficar um tempinho no departamento médico, mas não vejo a hora de voltar a frequentar a Academia de Futebol", afirmou.

Felipão relacionou 20 jogadores do Palmeiras para o clássico com o Corinthians. Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos e Deola.

Laterais: Cicinho, Vítor e Rivaldo.

Zagueiros: Danilo, Maurício Ramos, Thiago Heleno e Leandro Amaro.

Volantes: Márcio Araújo, Marcos Assunção e João Vítor.

Meias: Tinga e Patrik.

Atacantes: Kleber, Luan, Dinei, Adriano Michael Jackson, Pardalzinho e Vinícius.