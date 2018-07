Marcos decide se encerra a carreira sexta-feira

SÃO PAULO - Alguns torcedores do Palmeiras fazem campanha nas midias sociais pedindo para que o goleiro Marcos atue diante do Corinthians, domingo, no Pacaembu, por pelo menos alguns minutos. A chance de isso acontecer é zero. A presença do jogador está descartada pela comissão técnica. O jogo é decisivo para o Corinthians, que pode se sagrar campeão na última rodada da competição.

Sobre o futuro, Marcos ainda está confuso. Ele já teve convicção de que chegou a hora de se aposentar, mas já revê sua ideia de parar e até o fim da semana, provavelmente sexta-feira, ele vai conversar com familiares, patrocinadores e colegas mais próximos do Palmeiras para tomar sua decisão.

Marcos gostaria de parar em atividade. Sua última partida pelo Palmeiras foi dia 18 setembro, contra o Avaí, em Florianópolis - 1 a 1. O goleiro espera que segunda-feira ele saiba com clareza se o dia será o seu primeiro de férias ou como aposentado do futebol.