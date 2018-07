Marcos diz que aconselhou Barcos a ficar no Palmeiras

SÃO PAULO - Se Barcos ainda tinha alguma dúvida de que deveria mesmo continuar no Palmeiras em 2013, ele deve ter se animado com os conselhos que ouviu de alguém experiente. Alguém bastante experiente de profissão e, também, de Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-goleiro Marcos bateu um papo com o atacante e explicou por que o atacante deveria permanecer no clube alviverde.

O argentino chegou a dizer que pensava em romper seu contrato com o Palmeiras, para ter mais chances de continuar atuando pela seleção do seu país. Porém, após analisar com calma a sua situação, afirmou que ficaria no clube paulista. Marcos mostrou alguns motivos para ele não ir embora.

"Falei com o Barcos, mas depende tudo do que ele quer para sua carreira. É algo que ninguém quer ter (jogar a Série B), mas é uma baita oportunidade para ele se tornar ídolo", disse Marcos. "Expliquei pra ele a parte da visibilidade, do patrocínio, que as transmissões na TV na Série B são até maiores. Ele não tem nada a perder", disse Marcos, que na próxima terça-feira fará, no Pacaembu, o jogo festivo que marcará a sua despedida oficial do Palmeiras.

Na semana passada, Barcos disse, por meio de um vídeo publicado em sua página no Twitter, que ficaria no Palmeiras pelo amor que tem pelo clube, e afirmou que só sairia do Palestra Itália se chegasse uma "proposta irrecusável".