Marcos e Leivinha estarão no adeus de Ademir da Guia

A WTorre divulgou na noite desta terça-feira a lista dos ex-jogadores que participarão da despedida oficial de Ademir da Guia. A partida será usada como evento-teste do Allianz Parque, em São Paulo, e será realizada neste sábado, a partir das 9 horas. A lista conta com grandes nomes da história do Palmeiras como Marcos, Leivinha, Dudu, Tonhão e Velloso.

Ainda não confirmaram presença os ex-meias Rivaldo e Djalminha e o atacante Evair. O jogo deve começar às 11 horas, mas antes será realizado diversos eventos. Não haverá venda de ingressos para a partida e os cerca de 10 mil "torcedores" serão convidados pela construtora.

A ideia é simular como se fosse um jogo oficial. Os portões serão abertos às 9 horas. O credenciamento será realizado entre 9h30 e 10 horas e uma homenagem será feita ao Divino por volta das 10h20. Até que, às 11 horas, a partida terá início. Ela será realizada em dois tempos de 30 minutos. E, às 13 horas, haverá uma zona mista com os ex-jogadores.

O Allianz Parque tem 97% de suas obras completadas. A tendência é que o primeiro jogo oficial seja realizado no dia 8 de novembro, um sábado, às 19h30, contra o Atlético Mineiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dias 25 e 26 de novembro, será realizado shows do ex-Beatles Paul McCartney.

Veja a lista dos jogadores convidados:

Ademir da Guia - Meia

Adãozinho - Volante

Amaral - Volante

Arouca - Meia

Caçapava - Volante

Célio (a confirmar) - Meia

Celso Gomes - Volante

César Maluco - Atacante

César Sampaio - Volante

Chiquinho - Lateral-direito

Claudecir - Volante

Crispim - Volante

Denílson - Atacante

Djalminha (a confirmar) - Meia

Edmilson - Volante

Edu Bala - Atacante

Esquerdinha (a confirmar) - Meia

Eurico - Lateral-direito

Evair (a confirmar) - Atacante

Galeano - Volante

Galo - Atacante

Gilmar - Goleiro

Jorginho Putinatti - Meia

Luis Sérgio - Goleiro

Marcos - Goleiro

Ney - Volante

Odair - Lateral-direito

Paulinho Massariol - Atacante

Pio - Meia

Pires - Atacante

Polozi - Volante

Reginaldo - Lateral-direito

Reinaldo Xavier - Atacante

Ricardo Longh - Meia

Rivaldo (a confirmar) - Meia

Rosemiro - Lateral-direito

Seixas - Meia

Sérgio - Goleiro

Tonhão - Zagueiro

Toninho - Atacante

Toninho Cecílio - Zagueiro

Velloso - Goleiro

Lista da comissão técnica:

Dudu - Técnico

Leivinha - Técnico

Alfredo Mostarda - Auxiliar

Bezerra - Roupeiro

João Pisani - Preparador

Chicão - Preparador

Silva - Comissão

João Carlos - Comissão

Polaco - Comissão

Marinho Peres (a confirmar) - Comissão

Ronaldo Drumond (a confirmar) - Comissão

Mario (a confirmar) - Comissão