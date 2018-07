Marcos é poupado novamente e desfalca o Palmeiras diante do Atlético-MG

SÃO PAULO - O goleiro Marcos será mais uma vez poupado no Palmeiras, virando desfalque para o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, no Canindé. "Devido a nossa programação, ainda não dá para colocá-lo, iríamos correr muitos riscos", disse o técnico Luiz Felipe Scolari, lembrando que o veterano jogador de 37 anos tem um ritmo diferenciado de trabalho por causa dos problemas físicos.

Esta será a terceira vez que Marcos desfalca o time no Campeonato Brasileiro. Além de ficar de fora do duelo contra o América-MG, ele não atuou contra o Figueirense, na última quarta-feira, em Florianópolis (vitória palmeirense por 1 a 0). Assim, Deola está confirmado novamente como goleiro titular do Palmeiras.

Além de Marcos, o Palmeiras terá os desfalques dos suspensos Márcio Araújo e Kléber. O atacante, aliás, foi julgado e absolvido nesta sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas irá cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo que recebeu diante do Figueirense.

Para o lugar de Kléber, Felipão estuda a entrada do atacante Dinei. O treinador, entretanto, não ficou muito satisfeito com a formação ofensiva do time na última rodada, quando atuou com Valdivia na marcação e o trio Maikon Leite, Wellington Paulista e Kléber no ataque. Assim, o meia Patrik pode ganhar uma vaga.

"Com o sistema de três jogadores na frente a gente corre muito risco. Fica um espaço muito grande entre a defesa e o ataque", explicou Felipão, deixando a dúvida sobre a escalação palmeirense para o jogo deste sábado no Canindé.