Marcos e Rudnei desfalcam Cruzeiro em amistoso

Marcos ainda se recupera de uma contratura muscular na coxa direita. Sem o lateral-direito, o treinador deverá optar entre Diego Renan e Jackson para a posição. Caso Diego Renan seja escalado, Gilson vai ocupar a lateral esquerda no confronto com o Mamoré.

Já Rudnei fraturou o nariz no amistoso contra o América Mineiro, disputado no último domingo, em Uberlândia. O volante iniciou o último jogo no banco de reservas, mas mesmo assim o Cruzeiro deverá ter novidades no meio-de-campo, já que Mancini escalará Amaral na vaga de Diego Arias.

Assim como aconteceu contra o América-MG, o goleiro Fábio e o meia Roger não serão escalados, já que precisarão cumprir suspensão automática na estreia no Campeonato Paulista. Recém-contratado, o atacante Walter ainda realiza trabalhos de condicionamento físico e não viajará para Patos de Minas.

Confira a lista de jogadores relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Rafael e Axel.

Laterais: Diego Renan, Gilson e Jackson.

Zagueiros: Cribari, Léo, Mateus, Thiago Carvalho e Victorino.

Volantes: Amaral, Diego Arias, Everton, Leandro Guerreiro e Marcelo Oliveira.

Meias: Elber, e Montillo.

Atacantes: Anselmo Ramon, Bobô, Wallyson e Wellington Paulista.