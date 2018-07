Marcos elogia evolução física após estreia do Palmeiras

"O Felipão treinou bastante a parte física para poder suportar o Brasileiro. Claro que a gente sabe que vai jogar melhor do que hoje no decorrer do campeonato. Esta pontuação de três pontos me deixa muito feliz para trabalhar durante toda a semana", disse o goleiro do Palmeiras.

Para Marcos, independentemente do magro resultado deste domingo no interior paulista, o mais importante foi o Palmeiras ter iniciado à competição com uma vitória. Ele lembrou de uma frase do ex-técnico do alviverde e atual técnico do Santos, Muricy Ramalho, para explicar a importância do resultado. "Como diria Muricy, um grande técnico e que passou pelo Palmeiras, não importa se jogou bem ou jogou mal, o importante é vencer", comentou, elogiando em seguida o atacante Kléber, que marcou o golaço de fora da área que garantiu a vitória da equipe paulista.

A partida deste domingo em São José do Rio Preto teve um significado especial para o goleiro palmeirense. Foi a primeira do último Campeonato Brasileiro que Marcos disputará, já que ele anunciou que pretende encerrar a carreira no final deste ano. Na quinta-feira passada, o goleiro completou 15 anos da sua estreia em campeonatos oficiais pelo Palmeiras. Ao todo, Marcos conta com 512 partidas pelo time palmeirense. É o segundo goleiro que mais defendeu o clube, atrás de Leão, com 617 jogos, e o sétimo jogador que mais atuou em toda a história alviverde.