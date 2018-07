Marcos fecha contrato para ser embaixador do Palmeiras

SÃO PAULO - Palmeiras e Marcos assinaram contrato nesta terça-feira para que o ex-goleiro seja embaixador do clube alviverde. A primeira ação do maior ídolo recente da torcida palmeirense é ajudar a viabilizar a contratação do volante Wesley, que depende de doação de dinheiro por parte dos torcedores.

De acordo com o presidente Arnaldo Tirone, Marcos assinou contrato de dois anos e vai ajudar alavancar a marca Palmeiras. "O contrato do Marcos visa o lançamento de produtos e ações de marketing envolvendo o goleiro. Ele vai ser nosso embaixador do Palmeiras. Contrato robusto de dois anos. A identidade com o clube que ele tem é muito grande", explicou o mandatário alviverde.

Ainda segundo Tirone, Marcos será "fundamental" nas ações de marketing de dois momentos históricos para o Palmeiras: o seu centenário, que será comemorado em 2014, e também na abertura da Arena Palmeiras, que deve acontecer em 2013.