Marcos festeja volta da confiança no grupo do Palmeiras

Marcos sofreu bastante com o Palmeiras nos últimos anos: com fracas atuações e várias decepções em campo, sem contar as suas constantes lesões. Agora, o time pode até nem estar bem no Campeonato Brasileiro (dois pontos em seis jogos), mas está a duas partidas do título da Copa do Brasil. E, se isso acontecer, o ex-goleiro aposta numa melhora do Palmeiras.

"Talvez tenha atleta que possa jogar ainda melhor depois de uma conquista", disse Marcos, não acreditando que o Coritiba possa repetir o mesmo desempenho que teve contra o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado: no jogo de ida das quartas de final, no estádio Couto Pereira, os donos da casa venceram por 6 a 0.

"Aquele foi um jogo que deu tudo errado pra gente, jogamos muito mal", recordou o ídolo palmeirense.