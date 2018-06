Marcos Guilherme comemora regularidade no São Paulo: 'Espero permanecer assim'

O atacante Marcos Guilherme comemorou um feito que há 33 anos não acontecia no São Paulo. O jogador conseguiu uma sequência de 29 partidas desde que estreou pelo time tricolor, em 29 de julho de 2017, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Artilheiro da Copinha, Toró faz dois gols pelo São Paulo na Libertadores sub-20

+ Bruno Alves destaca bom início e projeta 'um grande ano' do São Paulo

"Fico extremamente feliz com esta marca, principalmente como torcedor são-paulino desde a infância, porque sempre foi o meu grande sonho poder defender o clube. Vivo uma boa sequência na equipe, sempre em alta intensidade, e espero permanecer assim por mais tempo", disse em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Na estreia, o atacante entrou no decorrer da partida na vaga de Petros e conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor na vitória por 4 a 3 sobre o time carioca. Marcos Guilherme chegou após passagem pelo Dínamo Zagreb, mas tinha os direitos vinculados ao Atlético-PR.

De lá pra cá, o atacante marcou sete gols e esteve presente em todas as partidas oficiais do São Paulo. Desde Éder Taino, em 1985, que nenhum outro jogador contratado conseguia uma sequência dessas.

De acordo com o site do São Paulo, o estreante recordista em sequência de jogos pelo clube é Almir, com 34, e em segundo lugar aparece Everton, com 31. Dos jogadores que mais atuaram em sequência com a camisa tricolor, Friedenreich encabeça a lista com 71 jogos consecutivos, seguido por Luizinho, com 65, e Clodô, com 62. O trio, curiosamente, atuou junto no início da década de 30.