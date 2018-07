Marcos Guilherme mira clássico em expectativa por primeiro gol no Morumbi

O atacante Marcos Guilherme, que já marcou três gols desde sua chegada ao São Paulo há quase dois meses, vê no clássico do próximo domingo, contra o Corinthians, uma oportunidade para balançar as redes do Morumbi pela primeira vez.

Apesar de dizer que prioriza uma boa exibição coletiva do time, Marcos Guilherme não esconde a expectativa por uma atuação individual com gols em casa. "Estou buscando, será uma alegria imensa. Mas, nesse momento, estou buscando mais a vitória coletiva que o meu gol, mas se sair, será um grande momento."

Para o atleta, o São Paulo está se superando a cada dia e, neste momento, a equipe precisa de concentração. "Clássico pode te levar para cima ou para baixo (em confiança), temos que viver o dia a dia, estudar o adversário. Temos o líder do campeonato a nossa frente. A concentração será essencial para que não erremos em campo."

Torcedor do São Paulo desde criança, Marcos Guilherme diz que jogar o Majestoso é a realização de um sonho. "Mais um sonho realizado atuar nesse clássico. Estou focado e concentrado para fazer meu máximo, ajudar ao máximo o São Paulo."

O São Paulo treina com portões fechados desde quarta-feira para o clássico. Marcos Guilherme deve ser mantido como titular ao lado de Pratto e Lucas Fernandes no setor ofensivo tricolor. No meio de campo, Cueva, Jucilei e Jonatan Gómez disputam uma vaga ao lado de Hernanes e Petros.