Marcos já foi rejeitado pelo Corinthians

Nem o mais otimista dos torcedores do Palmeiras poderia imaginar que um garoto de 20 anos, alto, magro e cabeludo – como definiu o preparador de goleiros Carlos Pracidelli –, vindo do Clube Atlético Lençoense em troca do pagamento de uma dívida com o Ituano e material esportivo como chuteiras, camisas e coletes, fosse beirar a perfeição debaixo das traves e levar o clube à conquista mais importante de sua quase centenária história, a Libertadores de 1999. Pois foi assim, praticamente sem nenhum prestígio, que Marcos chegou ao Palestra Itália, em 1992, para iniciar uma trajetória de sucesso encerrada na última quarta-feira com o anúncio de sua aposentadoria. Essa história será contada pelo JT de hoje até a edição de sábado.

Em busca do sonho de brilhar no futebol, Marcos trocou Oriente, sua cidade natal, por Lençóis Paulista, também no interior de São Paulo, em 1990. Não demorou para se destacar nas categorias de base do Lençoense e ser oferecido ao Corinthians. “Levamos cinco jogadores para o Nacional para disputar a Copa São Paulo e o Marcos para jogar pelo Corinthians. Não sei por qual motivo alguém da diretoria ou da comissão técnica do Corinthians achou melhor não ficar com o Marcos e ele voltou para nós”, conta o então presidente do Lençoense, José Antônio Foganholi.

O jovem atleta foi, então, oferecido ao Palmeiras, clube com vasta tradição de revelar ótimos goleiros. Depois de um período de testes, Foganholi recebeu uma ligação dos dirigentes do Verdão. “Eles falaram: ‘Nós vamos ficar com o garoto porque ele é bom.’ Se a gente segura, ele poderia não dar em nada na vida. Hoje o Lençoense nem tem mais futebol profissional, enquanto no Palmeias ele pôde mostrar todo o seu talento”, relembra Foganholi.

Até hoje, a venda de Marcos para o Palmeiras é motivo de polêmica em Lençóis Paulista. O ex-presidente é acusado de ter negociado o ex-goleiro em troca de 11 pares de chuteiras, mas ele diz que a história não foi bem assim. O Lençoense estava em débito com o Ituano por causa da compra do goleiro João Carlos e, para ficar com Marcos, o Palmeiras teve de quitar essa dívida. Como complemento do pagamento, ainda deu material esportivo ao Lençoense. “O João Carlos era um excelente goleiro e o Marcos, apenas um menino que ainda precisava ser trabalhado”, defende-se Foganholi.

No Verdão, Marcos teve o seu talento lapidado e se consagrou. Sua estreia pelo time sub-20 ocorreu em 2 de maio de 1992, num empate por 2 a 2 com o Santos. Quatorze dias depois, já fazia a sua primeira partida na equipe profissional, o amistoso contra a Esportiva de Guaratinguetá, com vitória por 4 a 0.

Com Sérgio e Velloso vivendo as melhores fases de suas carreiras, ele esquentou o banco por mais quatro anos e só foi titular em um jogo oficial em 19 de maio de 1996, na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Naquela partida, defendeu um pênalti. Depois, aproveitando-se de uma lesão de Velloso, engatou uma série de bons jogos que o levou à Seleção Brasileira pela primeira vez. Mas aí já é uma outra história.