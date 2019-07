Marcos Júnior já projeta sequência como titular do Vasco em volta do Brasileirão

Com o Brasileirão perto do retorno, o Vasco segue em sua intertemporada, de olho nas mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem fazendo na equipe desde a sua chegada. Uma delas é a entrada de Marcos Júnior no meio-campo da equipe carioca. Motivado pela sequência obtida antes da paralisação do campeonato, o jogador já projeta sua vaga de titular.

LEIA TAMBÉM > Richard promete Vasco forte fisicamente no Campeonato Brasileiro

Para tanto, ele terá que superar uma disputa no setor com Andrey, Lucas Mineiro, Raul e Marquinho. "Encaro como uma disputa sadia e muito importante para a nossa equipe. Quanto mais tiver jogador de qualidade disputando uma vaga no time, melhor será para o Vasco e para o professor Luxemburgo. O importante é que todos estejam disponíveis para ele fazer a melhor escolha que for melhor para cada partida", disse Marcos Júnior nesta terça-feira.

Ganhando chances nos últimos quatro jogos do Vasco no Brasileirão, o volante marcou seu primeiro gol pela equipe no amistoso com o Rio Branco-ES, no fim de semana. A equipe carioca venceu por 2 a 0, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

"Foi gratificante demais para mim, pois não sou muito de fazer gols. Fiquei muito feliz. Fiz o que o professor pediu, que é chegar na área para finalizar. Graças a Deus, tudo deu certo e o gol saiu. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisa do Vasco", afirmou o jogador.

É com esta confiança que ele espera manter sua vaga no meio-campo titular do Vasco. "Tenho certeza que o escolhido para jogar dará conta do recado e ajudará o Vasco a conquistar o resultado positivo", projetou o volante, que espera atuações mais regulares da equipe carioca no retorno do Brasileirão.

Com os últimos resultados na competição, a equipe deixou a lantera e a zona de rebaixamento. "Acredito que o torcedor pode esperar um pouco mais da nossa equipe depois da parada. Como disse antes, ainda estávamos nos adaptando ao trabalho e a metodologia do professor. No meu caso, nunca havia jogado uma Série A, e até mesmo por insegurança, acabava não fazendo tudo que podia. Agora já estou completamente adaptado e pronto para mostrar o futebol que me fez chegar aqui."