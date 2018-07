Marcos Júnior sonha com 1º jogo no Maracanã pelo Flu O atacante Marcos Júnior encerrou um período de mais de três meses de afastamento do futebol ao participar da derrota do Fluminense por 3 a 2 para o Internacional, no último sábado, em Macaé, e agora está perto de participar de mais um jogo especial. A promessa do clube revelou que já sonha em atuar no clássico deste domingo contra o Vasco, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.