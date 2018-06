Marcos Júnior vibra com fase artilheira e vê Fluminense pronto para o clássico

O ano de 2018 tem sido bom para o atacante Marcos Júnior, que marcou cinco gols em 10 jogos com a camisa do Fluminense na atual temporada e já igualou a marca do ano passado. O atacante está vibrando com a fase artilheira antes do clássico contra o Flamengo, marcado para este sábado, às 17 horas (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela segunda rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca.

"Muito feliz de ter marcado dois gols (contra o Bangu, na última vitória por 4 a 0) e ajudar o Fluminense. Estou tendo uma sequência de gols, quem sabe consigo manter essa sequência. É uma coisa que eu queria", afirmou Marcos Júnior em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Na atual temporada, o atacante marcou o primeiro gol contra o Barcelona, de Guayaquil, do Equador, na Flórida Cup, um na vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, outro na goleada de 5 a 0 sobre o Salgueiro-PE, pela Copa do Brasil, e dois contra o Bangu. Na temporada passada, atuou em 53 partidas para balançar as redes apenas cinco vezes.

A possibilidade de o Flamengo escalar apenas um titular para o clássico - o goleiro Diego Alves, que retorna de lesão - não muda em nada para o Fluminense. Segundo Marcos Júnior, a equipe tricolor está concentrada e pronta para vencer o rival.

"Independentemente de quem vai jogar, se será time reserva, é a equipe do Flamengo em campo. O Fluminense vai para vencer, está concentrado, preparado para o jogo e não importa quem vai estar vestindo a camisa do Flamengo, a gente está no intuito de ganhar", garantiu o atacante.

O retrospecto recente do Fluminense diante do Flamengo é ruim. No ano passado, nos oito encontros entre as duas equipes, o time tricolor não venceu nenhuma vez - foram cinco empates e três derrotas. Marcos Júnior espera que a história mude a partir deste sábado.

"É motivante jogar contra uma equipe como o Flamengo, sempre dá um sentimento diferente, uma adrenalina maior e espero que amanhã (sábado) o Fluminense possa sair com os três pontos", declarou o atacante cria da base e que se diz torcedor da equipe tricolor desde criança. "Além de jogador, sou torcedor também, entendo o que a torcida sente, é diferente jogar um clássico. Amanhã vai ter um torcedor jogando, vamos entrar motivados e muito concentrados para vencer", acrescentou.