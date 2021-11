Marcos Leonardo destaca bom segundo tempo do Santos e despista sobre renovação

Com apenas 18 anos, Marcos Leonardo fez os últimos três gols do Santos no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o atacante decretou o empate por 1 a 1 diante do Internacional no estádio Beira-Rio, pela 36ª rodada. Ele foi realista ao admitir o primeiro tempo ruim do time paulista, mas ressaltou o bom desempenho dos 45 minutos finais.

"Demos muito espaço para o Internacional no primeiro tempo. Foram melhores, mas conversamos no intervalo, voltamos melhor e o segundo tempo foi tudo nosso. Se fosse para ter um vencedor hoje (domingo), seria o Santos", avaliou.

Marcos Leonardo revelou parte da conversa entre o técnico Fábio Carille e os jogadores durante o intervalo. "O professor falou para a gente colocar a cabeça no lugar. Acabamos melhorando e voltamos mais firmes", completou.

Ele aproveitou também para despistar sobre a renovação de contrato com o Santos. Assim como aconteceu com outras jovens promessas, o time paulista pode perder jogadores importantes pela demora em acertar um novo vínculo. "Deixo essa situação com meu empresário e com o Santos. O estafe é quem vai cuidar disso. Eu só quero é seguir jogando. Graças a Deus, eu estou podendo ajudar minha equipe", finalizou o atacante.

O empate não foi ruim para o Santos, que continuou na 11ª colocação, com 46 pontos. Como o Brasileirão se transformou em G-8, o time paulista está apenas a três pontos da zona de classificação da Copa Libertadores, no caso, do Ceará.

O Santos volta a campo apenas no dia 6 de dezembro (segunda-feira), às 20h, diante do Flamengo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão.