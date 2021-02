Marcos Leonardo festeja terceiro jogo seguido com gol e destaca ajuda de Soteldo

O atacante Marcos Leonardo completou diante do Corinthians o terceiro jogo seguido com a marcação de um gol, mas nesta quarta-feira o feito foi especial por ser contra um dos maiores rivais do time de Vila Belmiro. Os outros gols foram contra Atlético-GO e Coritiba.

"A gente sabia que seria um jogo difícil, a gente soube jogar todo mundo junto, aguerridos, fiz o gol da vitória, mas agradeço a todos que me ajudam a crescer como jogador e como pessoa", disse o autor do gol, aos nove minutos do segundo tempo.

Marcos Leonardo fez questão de destacar a participação curta, apenas 17 minutos, mas decisiva do venezuelano Soteldo. "Ele estava com um incômodo, o professor (Cuca) botou ele no segundo tempo, infelizmente não jogou o tempo inteiro, espero que melhore logo, ele nos ajuda muito."

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Santos tem como principal adversário o Athletico-PR pela oitava vaga na próxima edição da Libertadores. O time volta a campo no domingo, mais uma vez na Vila Belmiro, diante do Fluminense. A última apresentação será no dia 25, em Salvador, frente ao Bahia.