Marcos Leonardo pede desculpas à torcida do Santos e projeta 'volta por cima'

O Santos se despediu da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, empatou novamente com o modesto Deportivo Táchira por 1 a 1 e foi superado nos pênaltis por 4 a 2. Ao fim da partida, o atacante Marcos Leonardo lamentou a queda nas oitavas de final, mas prometeu que a equipe dará a "volta por cima".

"É difícil falar num momento delicado como esse. Ainda mais jogando dentro de casa, torcida compareceu e não correspondemos. É levantar a cabeça, pedir desculpa para a torcida e seguir", comentou o jogador, um dos poucos poupados das críticas dos torcedores nos últimos jogos.

Marcos Leonardo marcou o único gol santista no jogo desta quarta, aos 25 minutos do segundo tempo. Maior destaque individual da equipe na temporada, é um dos poucos que é reconhecido pelas arquibancadas. E está acostumado a ouvir elogios por suas atuações decisivas.

Sem desanimar, o jovem atacante pediu o apoio dos torcedores, que compareceram em bom número à Vila Belmiro, para buscar a reação tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. "Já tem Brasileirão e Copa do Brasil. Pedir para a torcida apoiar para darmos a volta por cima. Agradecer a todos. Infelizmente a classificação não veio", afirmou.

O time paulista volta a campo no domingo para enfrentar o Atlético-GO em casa, pelo Brasileirão. A partida seguinte será o maior desafio do time na temporada até agora. Fará novo clássico com o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com a dura missão de reverter a derrota por 4 a 0 sofrida no jogo de ida.