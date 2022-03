Marcos Leonardo reconhece insatisfação da torcida e foca em reação do Santos

O atacante Marcos Leonardo demonstrou aceitar a insatisfação da torcida com a situação do Santos, que chega para a última rodada do Campeonato Paulista podendo ser rebaixado. Autor de um dos gols do empate por 3 a 3 com a Ferroviária e de outro que acabou anulado, Marcos Leonardo preferiu focar na disputa decisiva do próximo sábado.

"Torcida é assim. Quando não ganha, não tá bom. É continuar trabalhando dia a dia que a gente vai melhorar e sair dessa situação. Agora é um jogo decisivo. Continuar trabalhando forte para sair vitorioso no sábado e tirar o Santos dessa situação", disse o atacante.

Ainda no primeiro tempo, Marcos Leonardo conseguiu fazer um belo gol, anulado pela arbitragem por falta do atacante na jogada. O lance gerou reclamações por parte do Santos. Na saída para o intervalo, Lucas Braga chegou a afirmar que não viu irregularidade na jogada.

Marcos Leonardo brilhou no jogo desta quarta, com um passe de letra para Lucas Braga abrir o placar. O companheiro depois devolveu a assistência para Marcos fazer de cabeça o segundo gol santista.

O Santos enfrenta o Água Santa em casa, às 16h do próximo sábado, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Caso perca, o time alvinegro poderá ser ultrapassado em número de vitórias pela Ponte Preta, caso o time de Campinas vença o Ituano.

Além disso, o Santos ainda possui chances de buscar uma vaga nas quartas de final na última rodada, já que é terceiro colocado do Grupo D, a um ponto do Santo André, que ocupa a segunda posição.

Com o empate por 3 a 3, Fabián Bustos segue sem vencer no comando do Santos. O treinador argentino havia comandado o time em dois jogos até o momento. Pela Copa do Brasil, o técnico garantiu classificação nos pênaltis após empate no tempo normal contra o Fluminense do Piauí. Pelo Paulistão, Bustos foi derrotado no clássico contra o Palmeiras e agora empata contra a Ferroviária.