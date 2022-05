Marcos Leonardo se emociona com festa da torcida na vitória sobre o Coritiba

Marcos Leonardo, mais uma vez, mostrou seu oportunismo e poder de definição, ao marcar o primeiro gol do Santos na vitória, por 3 a o, sobre o Coritiba, que garantiu o time de Vila Belmiro nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois do jogo, o atacante falou da alegria de poder retribuir para a torcida todo o carinho depositado na equipe antes e durante a partida. "Era um jogo especial para nós, a torcida fez uma festa linda. O mínimo que a gente podia fazer era jogar com vontade e sair classificado."

Mais de 13 mil torcedores compareceram à Vila Belmiro e incentivaram a equipe durante os 90 minutos. Ao final, após o time santista devolver a derrota, por 1 a 0, sofrida, em Curitiba, no jogo de ida, jogadores e torcida se aplaudiram em uma bela festa.

O Santos leva seu alto astral para o Campeonato Brasileiro, competição na qual é o vice-líder, só atrás do Corinthians. A equipe do técnico Fabián Bustos volta a campo no domingo, às 19 horas, diante do Goiás, em Goiânia, na partida que vai fechar a disputa da sexta rodada da principal competição nacional.